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РАНХиГС: 170 000 граждан РФ подали заявки на курсы переподготовки

31 октября 08:05
Фото: piqsels
До 15 ноября продлён приём заявок на бесплатную переподготовку и повышение квалификации в РАНХиГС. Переобучение проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

С апреля по ноябрь текущего года 170 000 человек подали заявки на курсы переподготовки РАНХиГС. Уже к концу года свыше 80 000 человек смогут получить новую профессию. По большей части это лица старше 50 лет и матери с детьми до 3 лет, пишет rostovgazeta.ru

Лидируют следующие курсы: «Менеджер маркетплейса» — 9 040 заявок, «Аналитик данных» — 2 910, «Управление государственными и муниципальными закупками» — 2 900.

Если брать статистику по регионам, то в лидерах Петербург, Татарстан, Московская область, Ростовская область и Краснодарский край.

Всего желающим повысить квалификацию доступны свыше 1000 бесплатных программ. В реализации проекта участвуют 44 филиала и 12 институтов Президентской академии. Также учиться можно в 80 партнёрских организациях, работающих в разных регионах.

Следует отметить, что направления, по которым ведётся переобучение, разрабатывались с учетом запросов работодателей в разных субъектах РФ.

Участниками проекта могут стать безработные россияне до 35 лет без высшего или среднего специального образования. Кроме этого, она доступна отслужившим в армии, тем, кого могут уволить, выпускникам вузов и ссузов.

В Минтруде рассказали, что программа переобучения доступна вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины. Чтобы участвовать в ней, претенденты должны иметь оформленный статус беженца или свидетельство на предоставление временного убежища на территории РФ. 

Программы и способы поступления на них доступны на специальном сайте и в социальных сетях. 

 

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