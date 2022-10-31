РАНХиГС: 170 000 граждан РФ подали заявки на курсы переподготовки

С апреля по ноябрь текущего года 170 000 человек подали заявки на курсы переподготовки РАНХиГС. Уже к концу года свыше 80 000 человек смогут получить новую профессию. По большей части это лица старше 50 лет и матери с детьми до 3 лет, пишет rostovgazeta.ru.