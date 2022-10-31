Проект КРТ в Заречной части Тюмени прекращен, открыли стелу, мобилизация завершена

Губернатор области заявил о прекращении проекта КРТ в Заречной части Тюмени.
Прекращение проекта КРТ обусловлено крупными тратами. Только выкуп земли у частников и юрлиц мог обойтись в несколько миллиардов рублей. В региональном бюджете будут сохранены все социальные проекты.
Кампус разместят на другом участке, который находится в государственной собственности. Обсуждение нового места и проекта здания ожидается в ближайшее время.
В Тюмени открыли стелу «Город трудовой доблести».
В областной столице 31 октября в сквере Николая Машарова в торжественной обстановке открыли стелу «Город трудовой доблести». Стоит отметить, что в этот день 1941 года эвакуированные предприятия судостроительной промышленности были объединены с Тюменской судоверфью.
Звание «Город трудовой доблести» областная столица получила 20 мая 2021-го года. На открытии стелы курсанты ТВВИКУ вынесли копию знамени Победы. флаг РФ и Тюменской области. В мероприятии приняли участие Анатолий Чистяков, Руслан Кухарук. Александр Моор, Николай Овсиенко и другие официальные лица.
После торжественной церемонии заложения капсулы времени, участники мероприятия почтили память тех, кто на фронте и в тылу, преодолевая трудности, выполнял свой долг.
«Мы свято храним память о подвиге людей родной страны», — прозвучало со сцены, после чего сквер Николая Машарова на минуту погрузился в тишину.
Также все участники церемонии открытия возложили цветы стеле «Город трудовой доблести».
Завершение всех мероприятий по частичной мобилизации.
По всей стране прекращается подготовка и вручение повесток, с 31 октября военные комиссариаты работают в штатном режиме. Сегодня вечером в Минобороны РФ распорядились завершить работу, связанную с частичной мобилизацией в стране. Пункты сбора граждан подлежат высвобождению.
Следует отметить, что в настоящий момент призыв добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту продолжается.