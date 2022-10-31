Проект КРТ в Заречной части Тюмени прекращен, открыли стелу, мобилизация завершена

В областной столице 31 октября в сквере Николая Машарова в торжественной обстановке открыли стелу «Город трудовой доблести». Стоит отметить, что в этот день 1941 года эвакуированные предприятия судостроительной промышленности были объединены с Тюменской судоверфью.