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Проект КРТ в Заречной части Тюмени прекращен, открыли стелу, мобилизация завершена

31 октября 16:07
Фото: 1MI
В Тюмени проект КРТ в Заречной части прекращён. Это сделано для экономии денежных средств бюджета Тюменской области. Стоит отметить, что новый кампус в областной столице появится, но уже на новом месте.

Губернатор области заявил о прекращении проекта КРТ в Заречной части Тюмени.

Прекращение проекта КРТ обусловлено крупными тратами. Только выкуп земли у частников и юрлиц мог обойтись в несколько миллиардов рублей. В региональном бюджете будут сохранены все социальные проекты.

Кампус разместят на другом участке, который находится в государственной собственности. Обсуждение нового места и проекта здания ожидается в ближайшее время

В Тюмени открыли стелу «Город трудовой доблести».

В областной столице 31 октября в сквере Николая Машарова в торжественной обстановке открыли стелу «Город трудовой доблести». Стоит отметить, что в этот день 1941 года эвакуированные предприятия судостроительной промышленности были объединены с Тюменской судоверфью.

Звание «Город трудовой доблести» областная столица получила 20 мая 2021-го года. На открытии стелы курсанты ТВВИКУ вынесли копию знамени Победы. флаг РФ и Тюменской области. В мероприятии приняли участие Анатолий Чистяков, Руслан Кухарук. Александр Моор, Николай Овсиенко и другие официальные лица.

После торжественной церемонии заложения капсулы времени, участники мероприятия почтили память тех, кто на фронте и в тылу, преодолевая трудности, выполнял свой долг.

«Мы свято храним память о подвиге людей родной страны», — прозвучало со сцены, после чего сквер Николая Машарова на минуту погрузился в тишину.

Также все участники церемонии открытия  возложили цветы стеле «Город трудовой доблести». 

Завершение всех мероприятий по частичной мобилизации.

По всей стране прекращается подготовка и вручение повесток, с 31 октября военные комиссариаты работают в штатном режиме. Сегодня вечером в Минобороны РФ распорядились завершить работу, связанную с частичной мобилизацией в стране. Пункты сбора граждан подлежат высвобождению.

Следует отметить, что в настоящий момент призыв добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту продолжается.

 

#Тюменская область#Новости тюмени#Военные#Военные сборы#Армия#Служба в армии#Памятник#Бюджет#Областной бюджет#Александр Мязин
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