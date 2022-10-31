По данным ВСК, российские женщины чаще идут к врачам, чем мужчины

Как сообщает newsnn.ru, в ВСК провели анализ обращений по полису добровольного медицинского страхования (ДМС) в этом году. При этом не брались в расчет цифры обратившихся за помощью в таких субъектах РФ, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Там совершенно другие цифры обратившихся в связи с большим населением. Так, Москва и Московская область дали в сумме половину всех обращений россиян по полису ДМС. А Северная столица — немногим более восьми процентов.
Как показал анализ, судя по количеству консультаций врачей по ДМС, Свердловскую область можно назвать самым болеющим регионом страны. Там проводится 4,2 процента (здесь и далее по тексту — цифры в процентах обращений) всех таких консультаций. Второе место по этому показателю у Пермского края (3,9), третье — у Новосибирской области (3,8), четвертое — у Приморского края (3,1), пятое — у Самарской области (1,7).
Любопытный момент, что в 60 процентах случаев консультация необходима была слабому полу. Что лишний раз подтверждает: женщины более ответственно относятся к своему здоровью.
Чаще всего людям нужна была консультация терапевтов (24%), неврологов — (11), травматологов-ортопедов (10), гинекологов (8,8) и стоматологов (8,7).
Если же говорить о временах года, больше всего врачебные консультации по полису ДМС были востребованы в мае (17), июне (16) и апреле (15).
Особенно часто обращались россияне к терапевтам в феврале. В мае — к гинекологам и неврологам, а в июне — к ортопедам и стоматологам.
Возрастные показатели обращений следующие. По ДМС 33 процента обращений касаются пациентов в возрасте 30 — 40 лет (33) и 40 — 50 лет (24).