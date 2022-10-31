По данным ВСК, российские женщины чаще идут к врачам, чем мужчины

Как сообщает newsnn.ru, в ВСК провели анализ обращений по полису добровольного медицинского страхования (ДМС) в этом году. При этом не брались в расчет цифры обратившихся за помощью в таких субъектах РФ, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Там совершенно другие цифры обратившихся в связи с большим населением. Так, Москва и Московская область дали в сумме половину всех обращений россиян по полису ДМС. А Северная столица — немногим более восьми процентов.