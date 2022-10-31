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Неизвестные «заклеймили» тюменцев-должников за ЖКХ

31 октября 07:43
Фото: 1MI
Сегодня тюменцы, живущие в Зареке, увидели на своих почтовых ящиках наклейки, оповещающие всех, что ящик якобы принадлежит должнику. Но в Водоканале о подобной инициативе ничего не знают.
«Кто уже удостоился чести получить волшебную наклейку-пирамидку?» — спрашивают горожане в социальных сетях.

Сами наклейки выглядят как черно-желтые пирамиды с надписями «Долг за воду оплатите!» и «Здесь живет должник».

Пока не ясно, кто именно и для чего расклеивал эти наклейки, так как в Водоканале пояснили, что отношения к этому не имеют.

«Мы такие наклейки не расклеивали», — уточнила «Нашему Городу» Ирина Айданова, пресс-секретарь Тюменского Водоканала.
В Тюмени активизировались мошенники «Центра метрологии ЖКХ»
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Ранее «Наш Город» сообщал о фальшивых квитанциях от «Центра метрологии ЖКХ». В документах извещали собственников о том, что им нужно провести проверку счетчиков воды. В ТРИЦ тюменцев предупреждали — рассылают такие квитанции мошенники, и их стоит просто игнорировать.

#Анна Доронина#Общество#Новости#Тюмень Водоканал#Водоканал#Почта#Долг
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