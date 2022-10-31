Неизвестные «заклеймили» тюменцев-должников за ЖКХ

«Кто уже удостоился чести получить волшебную наклейку-пирамидку?» — спрашивают горожане в социальных сетях.
Сами наклейки выглядят как черно-желтые пирамиды с надписями «Долг за воду оплатите!» и «Здесь живет должник».
Пока не ясно, кто именно и для чего расклеивал эти наклейки, так как в Водоканале пояснили, что отношения к этому не имеют.
«Мы такие наклейки не расклеивали», — уточнила «Нашему Городу» Ирина Айданова, пресс-секретарь Тюменского Водоканала.
Ранее «Наш Город» сообщал о фальшивых квитанциях от «Центра метрологии ЖКХ». В документах извещали собственников о том, что им нужно провести проверку счетчиков воды. В ТРИЦ тюменцев предупреждали — рассылают такие квитанции мошенники, и их стоит просто игнорировать.