Как выбрать вклад c пользой для себя?

Сейчас хорошее время для того, чтобы воспользоваться ситуацией и зафиксировать доходность, открыв депозит на новых условиях. О том, как наиболее грамотно это сделать в нынешних условиях, рассказывает Марина Петрова, руководитель Абсолют Банка в Тюмени.
– Какой тип депозитов позволяет получить наиболее высокую доходность?
– Как правило, наиболее высокие ставки – по непополняемым депозитам. То есть вы оформили вклад, положили на него определенную сумму и после указанного в договоре срока получаете и основную сумму, и начисленные проценты.
Ставка по вкладу обычно зависит от суммы и от срока. Например, у нас по самому популярному вкладу (он именно непополняемый) можно получить наибольшую доходность, если открыть его на срок от 6 до 9 месяцев. Чем больше сумма, тем выше ставка. Например, если вы кладете от 10 тысяч рублей до 1,2 млн рублей, то ставка составит до 8% годовых, а если свыше 1, 2 млн– 8,25% годовых.
– А если хочется постепенно добавлять деньги во вклад, как в копилку?
– В этом случае оптимальное решение – пополняемый вклад с капитализацией процентов. Предположим, вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них «капают» проценты. Спустя месяц они присоединяются к основной сумме. И в следующий месяц проценты «капают» уже на увеличенную сумму. И так далее. При этом вы можете хоть каждый день пополнять свой вклад – через офис банка или онлайн, через мобильное приложение (что гораздо быстрее и удобнее). Минимальная сумма для пополнения – 3 тысяч рублей. Мы видим, что чаще всего наши клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц – при получении зарплаты и аванса. Да, ставки по таким вкладам обычно ниже, чем по непополняемым. Но за счет капитализации доходность все равно получается приличная. Кроме того, с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом не «сгорят».
Еще один интересный вариант – накопительный счет. Проценты по нему начисляются вообще ежедневно, и они достаточно высоки – 7,25% годовых. Выплачиваются они в конце месяца. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений. Накопительные счета часто используют наши клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем.
– На что ориентироваться при выборе банка для открытия вклада?
– Не только на ставку. Важна репутация и надежность банка. Оптимально, если банк входит в топ-50 самых крупных банков по активам. Это можно посмотреть на сайте Центробанка. На свежие рейтинги, которые регулярно составляют независимые эксперты – финансовые маркетплейсы. Например, Выберу.ру или Бробанк. Конечно, важно и удобство обслуживания. Так, наши клиенты ценят возможность оформления вклада через мобильное приложение. Во-первых, не надо идти в офис банка, экономится время, во-вторых, при открытии вклада онлайн зачастую можно получить дополнительную надбавку к ставке – 0,15% годовых.
– Есть ли смысл сейчас покупать наличные доллары и хранить деньги в них?
– Сегодня покупка иностранной валюты имеет смысл только, если вы планируете путешествие. Для сохранения и приумножения денежных средств – нет. Разница между курсом покупки и продажи очень значительна. Кроме того, в последнее время курс доллара довольно стабилен и держится на одном и том же уровне.
– Может быть, вложить деньги в недвижимость и получать доход, сдавая ее в аренду?
– Для покупки квартиры необходима значительная сумма. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Тюмени в октябре 2022 года превысила 4,2 млн рублей. А вот рынок аренды за последние месяцы резко «просел», спрос на съемное жилье уменьшился на 15-20%, соответственно, цены тоже пошли вниз. Сдать однушку можно за 16-20 тысяч рублей. Но найти добросовестных и платежеспособных жильцов все сложнее. Брать ипотеку для того, чтобы купить квартиру и сдавать ее в аренду, экономического смысла нет. Поэтому, если у вас есть значительная сумма свободных денежных средств, то, конечно, гораздо выгоднее положить ее на вклад и получать гарантированные проценты.