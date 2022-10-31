Как выбрать вклад c пользой для себя?

– В этом случае оптимальное решение – пополняемый вклад с капитализацией процентов. Предположим, вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них «капают» проценты. Спустя месяц они присоединяются к основной сумме. И в следующий месяц проценты «капают» уже на увеличенную сумму. И так далее. При этом вы можете хоть каждый день пополнять свой вклад – через офис банка или онлайн, через мобильное приложение (что гораздо быстрее и удобнее). Минимальная сумма для пополнения – 3 тысяч рублей. Мы видим, что чаще всего наши клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц – при получении зарплаты и аванса. Да, ставки по таким вкладам обычно ниже, чем по непополняемым. Но за счет капитализации доходность все равно получается приличная. Кроме того, с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом не «сгорят».

Еще один интересный вариант – накопительный счет. Проценты по нему начисляются вообще ежедневно, и они достаточно высоки – 7,25% годовых. Выплачиваются они в конце месяца. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений. Накопительные счета часто используют наши клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем.