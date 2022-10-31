К 300-летию Перми ПЦБК поставит контейнеры для раздельного сбора макулатуры

Один из контейнеров находится во дворе домов по улице Уинской, 33, 35. По словам Нины Соловьевой, члена правления ТСЖ “Уинская, 33”, раздельный сбор вторсырья позволяет заботиться об окружающей среде. “Это наше здоровье, чистый воздух, земля, вода. Здорово, что нам создают условия для сортировки макулатуры, пластика, стекла и наши пермские предприятия выпускают из вторсырья новую продукцию”, – приводит слова Соловьевой properm.ru.