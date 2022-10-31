К 300-летию Перми ПЦБК поставит контейнеры для раздельного сбора макулатуры

В следующем году их число возрастет до 300.
Один из контейнеров находится во дворе домов по улице Уинской, 33, 35. По словам Нины Соловьевой, члена правления ТСЖ “Уинская, 33”, раздельный сбор вторсырья позволяет заботиться об окружающей среде. “Это наше здоровье, чистый воздух, земля, вода. Здорово, что нам создают условия для сортировки макулатуры, пластика, стекла и наши пермские предприятия выпускают из вторсырья новую продукцию”, – приводит слова Соловьевой properm.ru.
Помимо этого, ПЦБК ведет проект “Экодесант” в целях популяризации экокультуры. Участниками проекта уже стали свыше 600 организаций. Игорь Синицын, коммерческий директор ПЦБК и руководитель проекта, уверен: в данный момент важно взаимодействовать с населением по вопросу раздельного сбора отходов, поскольку бизнес, ретейл и крупные предприятия уже научились управлять вторсырьем.
ПЦБК включена в топ-10 крупных переработчиков макулатуры в России. Предприятие ежегодно перерабатывает 300 тыс. тонн вторсырья, из которого впоследствии производит гофроупаковку.