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Ишимец угробил друга, прокатив его на самодельном мотоцикле

31 октября 08:40
Фото: 1Mi
В Ишиме судят водителя самодельного мотоцикла, по вине которого произошло ДТП. Обвинительное заключение было утверждено. Подсудимому может грозить от 5 до 12 лет. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствие считает, что июльским вечером этого года мужчина ехал по дороге села Черемшанское на самодельном мотоцикле. Рядом с ним был пассажир без мотошлема. 51-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и без водительских прав.

Подсудимый не обратил внимание на особенности мотоцикла и допустил его опрокидывание в кювет. Товарищ мужчины скончался от полученных травм.

«Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Также ему могут запретить занимать определенные должности в течение 3 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Наш город» писал о том, что в прошедшие выходные случилось 11 ДТП. В результате происшествий 2 человека погибли, 17 — ранены.

#ДТП#Жертвы ДТП#Погибшие#Россия#Ишим#Мелиса Учунджю
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