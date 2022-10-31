Ишимец угробил друга, прокатив его на самодельном мотоцикле

Следствие считает, что июльским вечером этого года мужчина ехал по дороге села Черемшанское на самодельном мотоцикле. Рядом с ним был пассажир без мотошлема. 51-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и без водительских прав.
Подсудимый не обратил внимание на особенности мотоцикла и допустил его опрокидывание в кювет. Товарищ мужчины скончался от полученных травм.
«Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Также ему могут запретить занимать определенные должности в течение 3 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Наш город» писал о том, что в прошедшие выходные случилось 11 ДТП. В результате происшествий 2 человека погибли, 17 — ранены.