Инвестиции в недвижимость: куда вложить, чтобы сохранить и приумножить
31 октября 12:52
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Сегодня инвестиционный рынок неустойчив — курс валют постоянно меняется, акции падают, проценты по вкладам снижаются. События в мире сказываются на текущей ситуации. Но вопрос, куда инвестировать, актуален всегда.
Если у вас нет большого опыта игры на бирже, а желание сохранить и приумножить есть, то, самый понятный и стабильный актив — недвижимость. Инвестировать в квадратные метры — значит иметь возможность перепродать, сдать в аренду или жить самим. Жилплощадь не теряет в цене, наоборот — перспективы роста на рынке недвижимости остаются стабильными в течение многих лет.
Рост стоимости кв. м в новостройках за последние два года
В какую недвижимость инвестировать
На рынке недвижимости представлены самые разные варианты. Есть ЖК, где ключи от квартиры можно получить уже в этом году. Где-то предлагают паркинг в подарок или скидку до 500 000 рублей. Есть квартиры, где современный ремонт или меблированная кухня идут бонусом. Рассмотрим несколько вариантов.
Двухэтажная квартира с отдельным входом и собственной террасой объединяет в себе плюсы частного дома и комфорт городской среды.
Никаких общих подъездов, лифтов и соседей — можно попасть домой через персональный вход.
В жилом комплексе новые школа и десткий сад, закрытые дворы, паркинги с теплыми переходами и пешеходный бульвар, а рядом большой торговый центр.
Приятные дополнения к покупке - скидка полмиллиона рублей и паркинг в подарок.
Ситихаус - сочетает плюсы частного дома и комфорт городской среды
В ЖК «Колумб» много отличных вариантов для тех, кто решил съехать от родителей и жить самостоятельно. Комфортные удобные студии и однушки для молодежи.
Свобода и дух авантюризма для молодых и креативных, которые совершают открытия и строят планы на будущее: отпуск, карьеру и семью. Пять домов получили имена из истории путешествий Колумба: «Сальвадор», «Ямайка», «Санта-Мария», «Первый» и «Куба». Последний из списка будет достроен уже в конце года, и новоселы смогут присоединиться к 2000 тысячам семей, которые уже живут в квартале.
Здесь есть варианты, где ремонт идет в подарок. А если готовы рассмотреть 2- и 3-комнатные квартиры, то можно и кухню с техникой получить бесплатно.
ЖК «Колумб» находится в перспективном развивающемся районе недалеко от одноименного ТРЦ
ЖК «Домашний» — вариант для тех, кто хочет жить ближе к паркам и рощам. Уютные однушки и двушки для молодых семей.
Каждый двор жилого комплекса сохраняет приватность пространства для жителей. Место, куда приятно возвращаться всегда: после трудного рабочего дня, командировок, долгих встреч и гостей.
Это первый цифровой микрорайон Сибири. Здесь «умный дом» в каждой квартире, домофоны с FaceID, «умный паркинг», USB-розетки во дворах. «Домашний» станет целыми мини-городом со своей инфраструктурой. 24 дома объединит огромный пешеходный бульвар — «Бульвар Традиций». Не будет необходимости выезжать вечером в парк, чтобы насладиться приятной прогулкой.
Первый дом ЖК «Домашний» будет сдан уже в декабре 2022 года
ЖК «Сердце Сибири» — место для тех, кто планирует быть в центре событий, водить детей на кружки, заниматься бизнесом.
Для стильных, деловых, семейных. Современный жилой комплекс статуса «комфорт плюс» в центре города: восемь домов с многоуровневыми паркингами, большой бульвар для пеших прогулок и невероятные зеленые дворы. Авторская архитектура — французские
балкончики, рустовые пояса, террасы и палисадники.
Минус 150, 300, 500 тысяч рублей в зависимости от выбранной квартиры, ремонт или паркинг в подарок. Здесь можно найти много выгодных предложений.
В каждой квартире установлена система «умный дом»
По статистике в проектах федерального застройщика «Страна Девелопмент» от старта продаж до ввода дома в эксплуатацию цена на квартиры повышается в среднем на 30%. Поэтому независимо от цели покупки: для себя, под аренду или перепродажу, инвестиция в