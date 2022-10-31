Инвестиции в недвижимость: куда вложить, чтобы сохранить и приумножить

Никаких общих подъездов, лифтов и соседей — можно попасть домой через персональный вход.

В жилом комплексе новые школа и десткий сад, закрытые дворы, паркинги с теплыми переходами и пешеходный бульвар, а рядом большой торговый центр.

Приятные дополнения к покупке - скидка полмиллиона рублей и паркинг в подарок.