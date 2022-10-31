Инспекторы проверят места дорожных работ на трассе Тюмень - ХМАО из-за жалоб

Инспекторы отмечают, что с начала 2022 года в местах дорожных работ произошло около 40 аварий. Шесть человек погибли. В настоящий момент самые протяженные участки ремонта дорог расположены на трассах Тюмень - Омск и Тюмень – ХМАО.