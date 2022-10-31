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Инспекторы проверят места дорожных работ на трассе Тюмень - ХМАО из-за жалоб

31 октября 14:09
Фото: 1MI
Сотрудники ДПС проверят места дорожных работ на федеральных трассах по указанию Андрея Миллера. Инспекторы должны оценить видимость предупреждающих средств организации дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД.
«Дополнительные проверки пройдут из-за обращений автомобилистов через соцсети о наличии опасных участков, где не видны препятствия», - сообщили представители ведомства.

Инспекторы отмечают, что с начала 2022 года в местах дорожных работ произошло около 40 аварий. Шесть человек погибли. В настоящий момент самые протяженные участки ремонта дорог расположены на трассах Тюмень - Омск и Тюмень – ХМАО.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице на Объездной дороге Toyota врезалась в дорогой внедорожник. Пострадали только машины.

#Александр Мязин#Трасса#Трасса Тюмень - Омск#Федеральная трасса#Тюменская область#ГИБДД#Инспекторы гибдд
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