Два человека погибли в ДТП в Тюменской области за выходные

На 68-м километре автомобильной дороги Армизонское — Упорово водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. 81-летний пенсионер из села Киселево Упоровского района погиб.
Также в эти выходные был сбит 64-летний пенсионер на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте.
«Водитель „Хендэ“, который сбил мужчину, проживает в ЯНАО. Он 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах. Обстоятельства сейчас выясняются», — прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» писал о том, что на 57-м километре дороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе столкнулись три автомобиля. Пассажиры пострадали. Движение было частично ограничено по тому участку, где произошло ДТП.