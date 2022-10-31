nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два человека погибли в ДТП в Тюменской области за выходные

31 октября 08:15
Фото: 1Mi
В прошедшие выходные случилось 11 ДТП. В результате происшествий 2 человека погибли, 17 — ранены. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

На 68-м километре автомобильной дороги Армизонское — Упорово водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. 81-летний пенсионер из села Киселево Упоровского района погиб.

Также в эти выходные был сбит 64-летний пенсионер на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте.

«Водитель „Хендэ“, который сбил мужчину, проживает в ЯНАО. Он 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах. Обстоятельства сейчас выясняются», — прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Ранее «Наш город» писал о том, что на 57-м километре дороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе столкнулись три автомобиля. Пассажиры пострадали. Движение было частично ограничено по тому участку, где произошло ДТП.

#ГИБДД#Инспекторы гибдд#Тюменская область#Россия#Мелиса Учунджю
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25