Депутат Госдумы от Тюменской области Анатолий Карпов находится в реанимации

Телеграм-канал 112 сообщает, что 29 октября экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве. Его нашли без сознания недалеко от Госдумы РФ, на данный момент он в реанимации.

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