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Депутат Госдумы от Тюменской области Анатолий Карпов находится в реанимации

31 октября 13:43
Фото: 1MI
Телеграм-канал 112 сообщает, что 29 октября экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов был госпитализирован в Москве. Его нашли без сознания недалеко от Госдумы РФ, на данный момент он в реанимации.

Стоит отметить, что Анатолий Карпов является депутатом Госдумы РФ от Тюменской области. По данным 112, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение.

По данным Mash, Анатолий Карпов получил бытовую травму (об этом рассказала его дочь Софья). На депутата никто не нападал, в настоящий момент он находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменские депутаты поддержали законопроект о выплате алиментов за военнослужащих.

#Александр Мязин#Общество#Политика#Депутат Госдумы#Тюменская область#Реанимация#Медики#Больница#Инцидент
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