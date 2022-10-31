Депутат Госдумы от Тюменской области Анатолий Карпов находится в реанимации

Стоит отметить, что Анатолий Карпов является депутатом Госдумы РФ от Тюменской области. По данным 112, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение.
По данным Mash, Анатолий Карпов получил бытовую травму (об этом рассказала его дочь Софья). На депутата никто не нападал, в настоящий момент он находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменские депутаты поддержали законопроект о выплате алиментов за военнослужащих.