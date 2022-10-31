Частичная мобилизация в Тюменской области не завершена, несмотря на отчеты

"Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - заявил Шойгу во время отчета перед Владимиром Путиным.
Многие посчитали, что этот отчет означает окончание частичной мобилизации, и удивились тому, что тюменцы до сих пор получают повестки. Но для официального окончания необходим указ президента. Подтвердили эту информацию и на горячей линии 122.
"Сергей Шойгу отчитался не об окончании частичной мобилизации, а о том, что набрано заданное количество человек - 300 тысяч. Об окончании мобилизации может объявить только президент, подписав указ. Пока указа нет, поэтому все работы продолжаются в прежнем режиме, вручаются повестки, мобилизованные проходят подготовку", - объяснили "Нашему Городу" на горячей линии.
Жителям Тюменской области нужно как и раньше реагировать на повестки — после получения явиться в военкомат.
В ходе доклада Министр обороны РФ подчеркнул, что 82 тысячи человек прошли обучение и были направлены в район специальной военной операции. Из них 41 тысяча мобилизованных направили в составе подразделений.
Порядка 218 тысяч человек сейчас проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.
Ранее источник «Нашего Города» сообщал, что разносить повестки жителям Тюменской области перестанут 1 ноября. Тюменцы, мобилизованные 28 октября, вероятно, окажутся одними из последних, кто подлежит частичной мобилизации.