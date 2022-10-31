Частичная мобилизация в Тюменской области не завершена, несмотря на отчеты

28 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту России о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Однако это не значит, что частичная мобилизация кончилась — она будет действовать в привычном режиме до момента, пока указ об окончании не подпишет Владимир Путин.

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