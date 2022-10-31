Бывший тюменский депутат гордумы Игорь Ракша призвал запретить Хэллоуин

«Этот Хэллоуин не может продолжаться больше и иметь такие масштабы влияния на наших детей и родителей», - написал на своей странице в ВК Игорь Ракша 27 октября.
Более того, тюменец полагает что 13 статья Конституции РФ «навязана американцами».
«Наш город» связался с экс-депутатом гордумы и попросил комментарий по поводу развития Хэллоуина в стране.
«Частные организации, клубы и магазины, в принципе пропагандируют культ насилия и смерти, вот этот сатанинский праздник. На эти все учреждения нужно воздействовать органами правопорядка, учреждениями прокуратуры. Наши региональные и муниципальные власти понимают всё это состояние и не лезут туда. А вот частные организации детей в клубы затаскивают и не весть что устраивают. И даже детские клубы для малышей», - сообщил «Нашему городу» Игорь Ракша.
Он добавил, что в «Южной Корее больше 150 человек погибло, мы должны понимать, что это тоже не их культура, вот эти вот праздники». По его словам, данный праздник можно заместить.
«Молодёжи в клубах, лишь бы повод дать. А вот какой повод придумать это задача, видимо государства нашего», - добавил Игорь Ракша.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открыли стелу «Город трудовой доблести».