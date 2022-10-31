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Бывший тюменский депутат гордумы Игорь Ракша призвал запретить Хэллоуин

31 октября 10:26
Фото: 1MI
В Тюмени экс-депутат гордумы Игорь Ракша выступил против Хэллоуина. На своей странице в ВК он призывает россиян отказаться от «оккультного праздника». Тюменец полагает, что это поможет в войне «со вселенским злом».
«Этот Хэллоуин не может продолжаться больше и иметь такие масштабы влияния на наших детей и родителей», - написал на своей странице в ВК Игорь Ракша 27 октября.

Более того, тюменец полагает что 13 статья Конституции РФ «навязана американцами».

«Наш город» связался с экс-депутатом гордумы и попросил комментарий по поводу развития Хэллоуина в стране.

«Частные организации, клубы и магазины, в принципе пропагандируют культ насилия и смерти, вот этот сатанинский праздник. На эти все учреждения нужно воздействовать органами правопорядка, учреждениями прокуратуры. Наши региональные и муниципальные власти понимают всё это состояние и не лезут туда. А вот частные организации детей в клубы затаскивают и не весть что устраивают. И даже детские клубы для малышей», - сообщил «Нашему городу» Игорь Ракша.

Он добавил, что в «Южной Корее больше 150 человек погибло, мы должны понимать, что это тоже не их культура, вот эти вот праздники». По его словам, данный праздник можно заместить.

«Молодёжи в клубах, лишь бы повод дать. А вот какой повод придумать это задача, видимо государства нашего», - добавил Игорь Ракша.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открыли стелу «Город трудовой доблести».

#Александр Мязин#Общество#Праздник#Тюменская область#Тюменская городская Дума#Мнение эксперта#Гражданское общество
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