Автоэксперт объяснил, как избежать аварии в первый снегопад

На свободной площадке можно выжать тормоз или газ. Так водитель вспомнит, как его машина ведет себя в зимнюю погоду, пишет NEWS.ru.
Ян Хайцеэр считает, что водители должны просматривать метеосводки и заблаговременно ставить зимнюю резину. Холода часто наступают неожиданно. Зимой на шоссе надо вести себя аккуратно.
Резко жать на газ или тормоз опасно. Появление слизи на трассе - самое страшное. Поливалки разбрызгивают «ту самую гадость». При определенной температуре она лед не топит, и создает пленку на асфальте. Последняя увеличивает тормозной путь, сказал Ян Хайцеэр.
По словам специалиста, водителям необходимо пройти курсы контраварийной подготовки. Такая практика даст возможность лучше чувствовать авто, и контролировать его при маневрах. Подобные курсы платные, однако они очень полезны.