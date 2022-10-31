Автоэксперт объяснил, как избежать аварии в первый снегопад

Резко жать на газ или тормоз опасно. Появление слизи на трассе - самое страшное. Поливалки разбрызгивают «ту самую гадость». При определенной температуре она лед не топит, и создает пленку на асфальте. Последняя увеличивает тормозной путь, сказал Ян Хайцеэр.