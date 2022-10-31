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Автоэксперт объяснил, как избежать аварии в первый снегопад

31 октября, 17:20
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал отечественным автолюбителям перед зимой, когда выпадает первый снег, «прочувствовать» свое авто.

На свободной площадке можно выжать тормоз или газ. Так водитель вспомнит, как его машина ведет себя в зимнюю погоду, пишет NEWS.ru.

Ян Хайцеэр считает, что водители должны просматривать метеосводки и заблаговременно ставить зимнюю резину. Холода часто наступают неожиданно. Зимой на шоссе надо вести себя аккуратно.

Резко жать на газ или тормоз опасно. Появление слизи на трассе - самое страшное. Поливалки разбрызгивают «ту самую гадость». При определенной температуре она лед не топит, и создает пленку на асфальте. Последняя увеличивает тормозной путь, сказал Ян Хайцеэр.

По словам специалиста, водителям необходимо пройти курсы контраварийной подготовки. Такая практика даст возможность лучше чувствовать авто, и контролировать его при маневрах. Подобные курсы платные, однако они очень полезны.

#Светлана Павлова
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