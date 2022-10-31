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15-летняя тюменка выпала из окна из-за неразделенной любви

31 октября 04:00
Фото: 1Mi
28 октября стало известно, что с балкона 17-этажного дома на улице Эрвье выпала школьница. Девочка скончалась в скорой. А причиной фатального шага стала неразделённая любовь, передаёт «База».
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Дети

Стали известны подробности трагедии, произошедшей в минувшую пятницу. Тогда с балкона дома на улице Эрвье, 30, выпала девочка-подросток.

Как сообщает «База», школьница решилась на этот поступок из-за неразделённой любви к своей однокласснице. Девочка оказывала знаки внимания и пыталась ухаживать за своей возлюбленной, но взаимности не получила.

В Тюмени на улице Эрвье из окна многоэтажного дома выпала девочка
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Ранее «Нашему Городу» подтвердили в Следственном комитете по Тюменской области, что при падении с высоты юная тюменка получила травмы, несовместимые с жизнью. Спасти её не удалось, девочка скончалась в машине скорой помощи.

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