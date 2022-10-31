15-летняя тюменка выпала из окна из-за неразделенной любви

Стали известны подробности трагедии, произошедшей в минувшую пятницу. Тогда с балкона дома на улице Эрвье, 30, выпала девочка-подросток.
Как сообщает «База», школьница решилась на этот поступок из-за неразделённой любви к своей однокласснице. Девочка оказывала знаки внимания и пыталась ухаживать за своей возлюбленной, но взаимности не получила.
Ранее «Нашему Городу» подтвердили в Следственном комитете по Тюменской области, что при падении с высоты юная тюменка получила травмы, несовместимые с жизнью. Спасти её не удалось, девочка скончалась в машине скорой помощи.