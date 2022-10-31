15-летнего водителя задержали около поселка Андреевский

«В автомобиле ВАЗ 21063 находились 5 несовершеннолетних подростков. Машиной управлял 15-летний школьник без права управления транспортом. Юный водитель объяснил, что он с друзьями ездил к девушкам в соседний поселок Андреевский», — пояснили в ГИБДД по Тюменской области.
Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось вызвать отца несовершеннолетнего водителя. Автомобиль забрали на спецстоянку. Был составлен материал по факту нарушения ПДД несовершеннолетним подростком, его направили в подразделение по делам несовершеннолетних.
Родителей призвали тщательнее следить за тем, где находятся их дети. Ведь именно этой ночью родители сразу пятерых подростков не подозревали, какой опасности себя подвергают их дети.
Ранее «Наш Город» писал о том, что за выходные в дорожных авариях погибли два человека. В первом случае пожилой водитель не справился с управлением, его машина вылетела в кювет. Во втором случае тюменец переходил федеральную трассу в неположенном месте — его сбил водитель из ЯНАО.