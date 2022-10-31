15-летнего водителя задержали около поселка Андреевский

Ранее «Наш Город» писал о том, что за выходные в дорожных авариях погибли два человека. В первом случае пожилой водитель не справился с управлением, его машина вылетела в кювет. Во втором случае тюменец переходил федеральную трассу в неположенном месте — его сбил водитель из ЯНАО.