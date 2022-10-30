Жители деревни Мотуши обратились к губернатору Моору по поводу массовой вырубки леса

«Подключите экологов, генеральную прокуратуру. На дорогу гвоздей набросайте по которой машины ездят вырубать, шурупов, да что угодно, лишь бы затормозить процесс. Если обращение не поможет, беритесь за руки и встаньте цепью перед техникой, задавить не посмеют. И так каждый раз. Слишком много леса вырубают, ваши внуки даже знать не будут, что такое лес, если не объединитесь», отметили тюменцы.