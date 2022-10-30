Жители деревни Мотуши обратились к губернатору Моору по поводу массовой вырубки леса

«Александр Викторович, проведите проверку по законности получения лицензии на добычу песка в Ярковском районе Тюменской области около деревни Мотуши. Здесь идет незаконная массовая вырубка леса. Очень ждем, что вы подключитесь к нашей проблеме и расставите все точки над беззаконием», написали селяне в сообществе ЧС «Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом подписчики группы посоветовали жителям деревни обращаться в прокуратуру.
«Подключите экологов, генеральную прокуратуру. На дорогу гвоздей набросайте по которой машины ездят вырубать, шурупов, да что угодно, лишь бы затормозить процесс. Если обращение не поможет, беритесь за руки и встаньте цепью перед техникой, задавить не посмеют. И так каждый раз. Слишком много леса вырубают, ваши внуки даже знать не будут, что такое лес, если не объединитесь», отметили тюменцы.
Жители области посетовали, что за последние годы в регионе было вырублено большое количества лесных насаждений. Массовые вырубки зарегистрированы в Вагайском, Аромашевском, Тюменском районах.
Неоднократно сообщали о вырубке деревьев этим летом жители деревни Криводанова (Тюменский район). Поскольку обращения к властям результатов не дало, селяне даже составили петицию против вырубки леса в районе деревни Криводаново. Ее подписали более 2,6 тысячи человек.