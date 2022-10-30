Выпил пива и поехал к другу. В тюменском селе поймали нетрезвого водителя

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Нижняя Тавда водитель, пытаясь скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС, устроил массовую аварию на автопарковке. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На автомобилиста заведено уголовное дело.