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Выпил пива и поехал к другу. В тюменском селе поймали нетрезвого водителя

30 октября 07:51
Фото: ГИБДД Тюменской области
Двадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали в субботу днем на тюменских дорогах инспекторы ГИБДД. Столько же автовладельцев было остановлено сегодня ночью.

На 76-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск сотрудники ДПС поймали нетрезвую 38-летнюю водительницу. Женщина призналась, что выпила порядка литра пивного напитка. Алкотестер показал 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Еще одного любителя пива инспекторы ГИБДД задержали в селе Омутинское. 31-летний мужчина перед тем как сесть за руль выпил шесть банок пива.

На обоих автовладельцев составлены административные материалы. Их ждет лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Нижняя Тавда водитель, пытаясь скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС, устроил массовую аварию на автопарковке. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На автомобилиста заведено уголовное дело.

#Новости#Административная ответственность#2#Водительское удостоверение#Лишение прав#Тюменская область#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Нетрезвые водители#Валентина Бурнашева#Общество
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