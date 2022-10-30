В Тюменской области в возрасте 102 лет скончался ветеран ВОВ

Деомид Иванович принимал участие в боевых действиях. В 1941-м он получил серьезные ранения в бою под Ленинградом, но в тылу не остался. Тюменец участвовал в Сталинградской битве, освобождал Великие Луки, Белоруссию, Украину, Польшу, дошёл до Берлина.