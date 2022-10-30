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В Тюменской области в возрасте 102 лет скончался ветеран ВОВ

30 октября 08:40
Фото: тг-канал Александр Моор
Ветеран Великой Отечественной войны Деомид Иванович Проскуряков, житель Заводоуковска скончался в возрасте 102 лет. Соболезнования родным ветерана выразил губернатора Тюменской области Александр Моор.

Деомид Иванович принимал участие в боевых действиях. В 1941-м он получил серьезные ранения в бою под Ленинградом, но в тылу не остался. Тюменец участвовал в Сталинградской битве, освобождал Великие Луки, Белоруссию, Украину, Польшу, дошёл до Берлина.

После окончания войны работал председателем сельского совета, возглавлял Заводоуковский гортопсбыт.

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре в возрасте 105 лет скончалась участница Велиикой Отечественной войны Александра Чебаненко. Она была фронте с первых дней ВОВ, работала медсестрой.

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