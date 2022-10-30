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В Тюменской области сформируют реестр социально ответственных работодателей

30 октября 13:31
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В регионе впервые будет сформирован реестр социально ответственных работодателей, сообщили в Информационном центре областного правительства. Это поможет развить систему социального партнерства.

«Представители органов власти, работодателей и профсоюзов развивают систему социального партнерства в Тюменской области, а в стадии обсуждения находятся меры поддержки»,уточнили в региональном Информцентре.

Чтобы помочь сформировать этот реестр, тюменские предприниматели могут заполнить анкету на Интерактивном портале. Опрос проводит департамент труда и занятости населения. В ходе опроса нужно будет оценить работодателей по критериям «социально ответственного работодателя».

Стоит отметить, что ситуация на рынке труда в регионе находится на особом контроле Правительства области.  Так, органами службы занятости населения с весны 2022 года организована работа, направленная на недопущение роста безработицы в целях сохранения экономической и социальной стабильности региона.

Служба занятости на постоянной основе осуществляет превентивный мониторинг состояния рынка труда – комплекс мероприятий, направленный на выявление перечня работодателей, имеющих риск увольнения работников, и выявление перечня таких сотрудников.

Также на новый уровень, более современный, выходит кадровая работа. В департаменте труда и занятости населения Тюменской области внимательно следят за современными трендами развития рынка труда и стараются оперативно на них реагировать.

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