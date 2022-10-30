В Тюменской области растет спрос на водителей, но падают зарплаты

По данным аналитиков, на одну вакансию приходится всего 2,4 резюме — это свидетельствует о дефиците кадров.
Средний уровень предлагаемой заработной платы составляет 80,9 тысяч рублей, что на 2 тысячи меньше, чем в сентябре. Уровень дохода зависит от стажа работы. Работодатели, не требующие рабочий опыт, готовы платить порядка 76 тысяч в месяц, С опытом работы водители могут зарабатывать более 90 тысяч рублей.
Самые высокооплачиваемую в списке размещенных вакансий работу предлагают в строительной компании ТТО Групп водителю четырехосного самосвала. Платить готовы от 150 до 280 тысяч рублей. Правда, работа предполагает вахтовый метод.
205 тысяч рублей обещаю платить водителю крана-манипулятора в компании ООО Сервис-Интегратор, 180 тысяч — в компании ООО Строительная Компания Гранит водителю автомобиля категории С, готового к работе в качестве водителя-механизатора комбинированной дорожной машины на ремонте и содержании автомобильных дорог.