В Тюменской области растет спрос на водителей, но падают зарплаты

Средний уровень предлагаемой заработной платы составляет 80,9 тысяч рублей, что на 2 тысячи меньше, чем в сентябре. Уровень дохода зависит от стажа работы. Работодатели, не требующие рабочий опыт, готовы платить порядка 76 тысяч в месяц, С опытом работы водители могут зарабатывать более 90 тысяч рублей.