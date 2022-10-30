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В Тюменской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

30 октября 07:53
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
По программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницы Тюменской области поступают автомобили, призванные обеспечивать работу врачей. Так, в августе этого года в Ярковскую больницу № 24 поступило шесть автомобилей «Лада Ларгус», сообщает региональный департамент здравоохранения.

Одна из машин уже три месяца обслуживает фельдшерско-акушерские пункты сел: Новоселово, Иевлево,  Караульнояр; деревень: Варвара, Аксарина, Шатанова, Сорокино, Петропавловка и Сеиты — так называемый Иевлевский «куст». 
У медицинской бригады день расписан поминутно.

«Машина — наш незаменимый помощник! Уже и представить сложно, как мы без нее обходились. Раньше у нас был старенький УАЗик, но далеко и быстро на нем, к сожалению, уехать было невозможно. Не говоря уже про комфорт. Мы, фельдшеры, тратили много времени, особенно, если речь шла об оказании медицинской помощи в других деревнях. Сейчас ситуация изменилась: пациентам тепло и комфортно, а медицинская помощь — доступна и своевременна!», — отметила  заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Инга Булашева.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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