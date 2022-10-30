В Тюменской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

Одна из машин уже три месяца обслуживает фельдшерско-акушерские пункты сел: Новоселово, Иевлево, Караульнояр; деревень: Варвара, Аксарина, Шатанова, Сорокино, Петропавловка и Сеиты — так называемый Иевлевский «куст».
У медицинской бригады день расписан поминутно.
«Машина — наш незаменимый помощник! Уже и представить сложно, как мы без нее обходились. Раньше у нас был старенький УАЗик, но далеко и быстро на нем, к сожалению, уехать было невозможно. Не говоря уже про комфорт. Мы, фельдшеры, тратили много времени, особенно, если речь шла об оказании медицинской помощи в других деревнях. Сейчас ситуация изменилась: пациентам тепло и комфортно, а медицинская помощь — доступна и своевременна!», — отметила заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Инга Булашева.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.