В тюменском селе построят Центр культурного развития за 768 млн рублей

Новый Центр культурного развития разместят на улице 40 лет Октября. На этом месте сейчас располагается бывший Дом культуры, но здание подлежит сносу. Тут появится 3-этажная постройка, где в оборудованных кабинетах местные ребята смогут заниматься танцами, пением, театральным искусством. А в универсальном зале будут проводить церемонии бракосочетания, встречи и конференции.