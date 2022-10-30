В тюменском селе построят Центр культурного развития за 768 млн рублей

Новый Центр культурного развития разместят на улице 40 лет Октября. На этом месте сейчас располагается бывший Дом культуры, но здание подлежит сносу. Тут появится 3-этажная постройка, где в оборудованных кабинетах местные ребята смогут заниматься танцами, пением, театральным искусством. А в универсальном зале будут проводить церемонии бракосочетания, встречи и конференции.
В новом здании будет зрительный зал, игровой зал, кабинет для занятий музыкой, кабинет для мастер-классов, помещение для коворкинга, танцевальный зал, гримерные, костюмерная со швейным залом, студия звукозаписи. На втором этаже расположат музей, кабинет вокального творчества, хореографический класс, кружковая кукольного театра, театральная студия, кабинет видеомонтажа и другое.
В ходе строительства исполнителю предстоит провести земляные, свайные, фасадные работы, возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, сделать кровлю, внутреннюю отделку, благоустроить территорию и многое другое.
Вокруг здания установят качели и карусели, посадят деревья и кустарники, оборудуют игровые комплекты, площадки с тренажерами.
Строительно-монтажные работы будут стоить дороже всего — более 553 млн рублей. В общем строительство должно занять 21 месяц. Центр культурного развития должен быть готов к августу 2024 года. Заказчиком числится Управление капитального строительства Тюменской области.