В Тюмени на мосту Пермякова произошло массовое ДТП с участием автобуса

В связи с дорожно-транспортным происшествием на данном участке автодороги образовалась пробка. О пострадавших информации нет. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.
В целом в настоящее время в Тюмени зарегистрировано пять аварий — на улицах Пермякова, Закалужской, Мориса Тореза, Бабарынка, Магистральной. Дороги относительно свободны — по данным сервиса 2 ГИС, их загруженность составляет три балла.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале этой недели на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы произошло ДТП с участием автобуса. В аварии никто не пострадал.