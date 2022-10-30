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В Тюмени на мосту Пермякова произошло массовое ДТП с участием автобуса

30 октября 10:48
Фото: 2гис
Массовая авария произошла сегодня во второй половине дня на мосту Пермякова, рядом с пересечение с улице Республики. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых принадлежит службе такси, ГАЗель и автобус.
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Тюмень

В связи с дорожно-транспортным происшествием на данном участке автодороги образовалась пробка. О пострадавших информации нет. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.

В целом в настоящее время в Тюмени зарегистрировано пять аварий — на улицах Пермякова, Закалужской, Мориса Тореза, Бабарынка, Магистральной. Дороги относительно свободны — по данным сервиса 2 ГИС, их загруженность составляет три балла.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале этой недели на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы произошло ДТП с участием автобуса. В аварии никто не пострадал.

#Новости#ДТП#Авария#Автобус#Такси#Тюмень#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Валентина Бурнашева#Общество
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