В Тобольске открылась выставка о милосердии императрицы Александры Федоровны

На выставке, состоящая из более трех сотен экспонатов: артефактов, фотографий, документов, посетители смогут узнать о милосердном служении последней русской Императрицы и её деятельности в Российском Обществе Красного Креста, об истории РОКК и сестринского движения в России, об обширной благотворительной деятельности Царской Семьи.
Для удобства посетителей подготовлен путеводитель.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня откроется фестиваль молодежной культуры «Kitsune-con». Участие в нем примут, как жители региона, так и гости из городов России.