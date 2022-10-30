В Тобольске открылась выставка о милосердии императрицы Александры Федоровны

На выставке, состоящая из более трех сотен экспонатов: артефактов, фотографий, документов, посетители смогут узнать о милосердном служении последней русской Императрицы и её деятельности в Российском Обществе Красного Креста, об истории РОКК и сестринского движения в России, об обширной благотворительной деятельности Царской Семьи.