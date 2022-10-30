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В Тобольске открылась выставка о милосердии императрицы Александры Федоровны

30 октября 06:30
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения святой Царственной страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны, открылась в Тобольске в музее семьи Императора Николая II. Экспозиция создана при поддержке Министерства культуры РФ и Тюменского музейно-просветительского объединения.

На выставке, состоящая из более трех сотен экспонатов: артефактов, фотографий, документов, посетители смогут узнать о милосердном служении последней русской Императрицы и её деятельности в Российском Обществе Красного Креста, об истории РОКК и сестринского движения в России, об обширной благотворительной деятельности Царской Семьи.

Для удобства посетителей подготовлен путеводитель.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня откроется фестиваль молодежной культуры «Kitsune-con». Участие в нем примут, как жители региона, так и гости из городов России.

#Новости#2#Фотографии#Благотворительность#Выставка#Царская семья#Тюменская область#Артефакт#Тобольск#Валентина Бурнашева#Политика
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