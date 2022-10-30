Тюменские школьники устроили из недостроя место для игр

«Похоже эпопея с долгостроем на Широтной не закончится. Толку нет — заколотили вход в подвал и на первых этажах, но дети как бегали там, так и бегают», написала Елена Ф. в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом горожане отметили, что в детстве многие лазали по заброшенным зданиям. Однако это опасно, поэтому на место инцидента стоит вызвать полицию.
«Наш Город» направил в УМВД запрос. Официальные комментарии ожидаются.
Недостроенный девятиэтажный дом на улице Широтной, 211, в котором построены лишь шесть этажей, на данный момент выставлен на продажу за 92,2 миллиона рублей. Здание находится в аренде АО «РЖДстрой». Общая площадь строения составляет более 7,8 тысяч квадратных метров.