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Тюменские школьники устроили из недостроя место для игр

30 октября 04:18
Фото: 1Mi
Тюменские подростки облюбовали недостроенный дом на улице Широтной, 211. Ребята регулярно бегают по нему. Местные жители уже вызывали полицию, но положительных результатов пока нет.
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Тюмень

«Похоже эпопея с долгостроем на Широтной не закончится. Толку нет — заколотили вход в подвал и на первых этажах, но дети как бегали там, так и бегают», написала Елена Ф. в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом горожане отметили, что в детстве многие лазали по заброшенным зданиям. Однако это опасно, поэтому на место инцидента стоит вызвать полицию.

«Наш Город» направил в УМВД запрос. Официальные комментарии ожидаются.

Недостроенный девятиэтажный дом на улице Широтной, 211, в котором построены лишь шесть этажей, на данный момент выставлен на продажу за 92,2 миллиона рублей. Здание находится в аренде АО «РЖДстрой». Общая площадь строения составляет более 7,8 тысяч квадратных метров.

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