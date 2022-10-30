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Тюменские полицейские спасли жизнь тюменке с приступом астмы

30 октября 11:53
Фото: 1Mi
Сотрудники дорожно-постовой службы спасли жизнь жительнице Тюменской области с приступом астмы. Полицейские помогли супругу женщины оперативно доставить ее в больницу. С благодарностью к дежурившему патрулю обратился муж пострадавшей.

«Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам ДПС Сергею и Дмитрию. В субботу, 29 октября, в час ночи они спасли мою жену. Помогли быстро доехать до Тюмени. В дороге неоднократно созванивались с врачами скорой помощи. Всё закончилось хорошо. Спасибо огромное сотрудникам ДПС», написал в группе «ЧС Тюмень» Иван М.

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре сотрудники полиции помогли тюменской семье из поселка Успенка спасти жизнь их дочери. У ребенка резко поднялась высокая температура, ухудшилось самочувствие. Сотрудники ДПС помогли доставить больную малышку в больницу.

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