Тюменские полицейские спасли жизнь тюменке с приступом астмы

«Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам ДПС Сергею и Дмитрию. В субботу, 29 октября, в час ночи они спасли мою жену. Помогли быстро доехать до Тюмени. В дороге неоднократно созванивались с врачами скорой помощи. Всё закончилось хорошо. Спасибо огромное сотрудникам ДПС», написал в группе «ЧС Тюмень» Иван М.