Тюмень вновь накрыл запах гари. Где горит?

«Почему снова воняет гарью? В прошлом году в это время от кур этих задыхались, теперь то что?» возмущаются горожане.
По данным сервиса IQAir, качество атмосферного воздуха в Тюмени находится в норме. Концентрация содержания вредных веществ не превышена.
В департаменте лесного комплекса Тюменской области отмечают, что на территории региона лесных пожаров за последние сутки не зафиксировано. По погодным условиям установлен третий класс пожарной опасности.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале октября в Тюмени из-за дыма от торфяных пожаров в Свердловской области, лесных пожаров в Нижнетавдинском, Армизонском и Вагайском районах, концентрация ПДК была превышена в 2,5 раза.