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Тюмень вновь накрыл запах гари. Где горит?

30 октября 07:25
Фото: IQAirMap
Жители Тюмени вторые сутки страдают от запаха гари. Смог в областную столицу несет южный ветер из Тугулымского районе, где зафиксирован торфяной пожар.
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Тюмень

«Почему снова воняет гарью? В прошлом году в это время от кур этих задыхались, теперь то что?» возмущаются горожане.

По данным сервиса IQAir, качество атмосферного воздуха в Тюмени находится в норме. Концентрация содержания вредных веществ не превышена.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области отмечают, что на территории региона лесных пожаров за последние сутки не зафиксировано. По погодным условиям установлен третий класс пожарной опасности.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале октября в Тюмени из-за дыма от торфяных пожаров в Свердловской области, лесных пожаров в Нижнетавдинском, Армизонском и Вагайском районах, концентрация ПДК была превышена в 2,5 раза.

#Новости#Смог#2#Тюмень#Свердловская область#Неприятный запах#Дым#Лесные пожары#Пожары#Валентина Бурнашева#Общество
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