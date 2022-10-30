Тоболяки жалуются на отсутствие отопления

«Уважаемый Максим Викторович, в 7а микрорайоне, доме 21б нет тепла в квартирах. В УК „Дом-сервис“ ссылаются город, который убавил тепло. Эта проблема у большинства жильцов дома», пожаловались тоболяки в сообществе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]».
В комментариях под постом подписчики группы отметили, что в других частях города также наблюдаются проблемы с подачей тепла. Горожане считают, что скорее всего, это вина именно управляющей компании, регулирующей температуру теплоносителя.
«Раньше жила в этом доме. Была проблема с горячей водой, шла еле тёплая. УК тоже никак не реагировала на мои запросы. Помогла жилищная инспекция. Вода стала горячей моментально, после моего обращения», написала Наталия Г.
Дом по адресу 7а микрорайона, 216, находится на балансе управляющей компании «Дом-Сервис». Компания работает с 2015 года, но с 2020 года терпит убытки. По данным ФНС, в 2021 году выручка предприятия составила 15,8 миллионов рублей, убыток 46 тысяч рублей.
За семь лет в отношении УК было проведено 43 проверки, в 18 из них выявили нарушения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске жители трехэтажного дома на улице Декабристов, 29, сообщали о холодных батареях в доме. Горожане отмечают, что тепло не поступает в квартиры из-за неполадок в системе отопления.