Тоболяки жалуются на отсутствие отопления

Дом по адресу 7а микрорайона, 216, находится на балансе управляющей компании «Дом-Сервис». Компания работает с 2015 года, но с 2020 года терпит убытки. По данным ФНС, в 2021 году выручка предприятия составила 15,8 миллионов рублей, убыток 46 тысяч рублей.