nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ребята с ОВЗ из Ишима учатся создавать изделия на гончарном круге

30 октября 12:40
Фото: Администрация Ишима
В Ишиме реализуют проект «Инклюзивная гончарная мастерская «Ласточкино гнездо», в рамках которого местные жители с ограниченными возможностями здоровья учатся лепить из глины и работать на гончарном круге. После обучения состоится выставка работ, сообщили в администрации Ишима.

Реализацией проекта занимается АНО «Социокультурный психолого-педагогический досуговый центр «Сфера». Проект получил Президентский грант в размере почти 1 млн рублей. На эти деньги оборудовали мастерскую — закупили муфельную печь, два гончарных круга, расходные материалы.

«В проекте принимают участие 30 ишимцев с ОВЗ в возрасте от 14-ти лет. Они создают на гончарном круге подсвечники в виде сказочного домика. Есть уже и готовые работы, которые сушатся в отдельном помещении — чашки, миски, глиняные панно, заготовки для колокольчиков»,пояснили в городской администрации.

На каждого ученика выделено 4 урока по ручной лепке из глины и еще 3 индивидуальных урока, где специалисты научат работать на гончарном круге. После окончания обучения участники смогут работать по самозанятости. А в январе следующего года пройдет итоговая выставка созданных работ.

Как рассказала директор социокультурного психолого-педагогического досугового центра «Сфера» Людмила Арсеньева, она давно вынашивала идею открыть инклюзивную гончарную мастерскую, чтобы дарить местным жителям радость творчества. Открытие «Ласточкиного гнезда» в Ишиме состоялось еще 15 сентября.

Материалы по теме
Тюменцев научат создавать костюмы и атрибутику для косплеяБолее 140 детей с ОВЗ приедут в Тюмень на спартакиадуВ Тобольске открылась выставка о милосердии императрицы Александры Федоровны
#Новости#Люди с ограниченными возможностями#Детское творчество#3#Хобби#Творчество#Ишим#Искусство#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25