Ребята с ОВЗ из Ишима учатся создавать изделия на гончарном круге

«В проекте принимают участие 30 ишимцев с ОВЗ в возрасте от 14-ти лет. Они создают на гончарном круге подсвечники в виде сказочного домика. Есть уже и готовые работы, которые сушатся в отдельном помещении — чашки, миски, глиняные панно, заготовки для колокольчиков»,пояснили в городской администрации.