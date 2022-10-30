Ребята с ОВЗ из Ишима учатся создавать изделия на гончарном круге

Реализацией проекта занимается АНО «Социокультурный психолого-педагогический досуговый центр «Сфера». Проект получил Президентский грант в размере почти 1 млн рублей. На эти деньги оборудовали мастерскую — закупили муфельную печь, два гончарных круга, расходные материалы.
«В проекте принимают участие 30 ишимцев с ОВЗ в возрасте от 14-ти лет. Они создают на гончарном круге подсвечники в виде сказочного домика. Есть уже и готовые работы, которые сушатся в отдельном помещении — чашки, миски, глиняные панно, заготовки для колокольчиков»,пояснили в городской администрации.
На каждого ученика выделено 4 урока по ручной лепке из глины и еще 3 индивидуальных урока, где специалисты научат работать на гончарном круге. После окончания обучения участники смогут работать по самозанятости. А в январе следующего года пройдет итоговая выставка созданных работ.
Как рассказала директор социокультурного психолого-педагогического досугового центра «Сфера» Людмила Арсеньева, она давно вынашивала идею открыть инклюзивную гончарную мастерскую, чтобы дарить местным жителям радость творчества. Открытие «Ласточкиного гнезда» в Ишиме состоялось еще 15 сентября.