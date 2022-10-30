Мобилизованные тюменцы: «Не верьте социальным сетям. У нас все нормально»

«Оборону держим, никто не унывает. У нас все нормально. Снаряжение очень хорошее. Что-то, конечно, докупали сами — то, что именно нужно лично. Но по обеспечению вопросов нет — я пришел сюда с одним рюкзаком, скоро уже второй потребуется. Уже не знаем, куда складывать», рассказал один из мобилизованных тюменцев.