Мобилизованные тюменцы: «Не верьте социальным сетям. У нас все нормально»

«Оборону держим, никто не унывает. У нас все нормально. Снаряжение очень хорошее. Что-то, конечно, докупали сами — то, что именно нужно лично. Но по обеспечению вопросов нет — я пришел сюда с одним рюкзаком, скоро уже второй потребуется. Уже не знаем, куда складывать», рассказал один из мобилизованных тюменцев.
По данным информационного центра правительства Тюменской области, помимо обмундирования, которое выдает министерство обороны, тюменцев обеспечили дополнительной формой, в том числе бронежилетами, берцами, термобельем, тактическими очками, перчатками, туристическим снаряжением. По рекомендациям людей с боевым опытом были собраны хорошие аптечки с необходимыми медикаментами.
«Привет родной земле. Передайте нашим женам, детям, внукам, чтобы не беспокоились», отметили бойцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в социальных сетях был распространен видеоролик, на которым мобилизованные, попавшие в подразделение «Ермак», жаловались на условия содержания на месте несения службы. По словам бойцов, с ними на полигонах ТВВИКУ не было проведено подготовки — занимались только построениями. Все снаряжение они покупали за свой счет. После прибытия в место несения службы их высадили в лесу без продуктов, медикаментов, палаток.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил представителю региона отправиться с проверкой в батальон «Ермак». Как выяснилось, и с питанием, и с обеспечением у бойцов все нормально. Ежедневно они получают горячее питание два раза в сутки, необходимое снаряжение регион регулярно довозит по запросу.