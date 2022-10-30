Десять тюменских волонтеров озвучат книги местных авторов для инвалидов по зрению

Кастинг дикторов, желающих записать «говорящую» книгу, проводила специальная библиотека для слепых в рамках проекта «Доступный формат». Поучаствовать хотели 39 человек — 18 из них участвовали заочно, среди них был и кандидат из Москвы. Еще 21 волонтер присутствовал на кастинге лично.
Чтобы продемонстрировать свои возможности, участники отбора читали заранее подготовленные тексты — отрывок из романа Джека Лондона «Мартин Иден» и стихотворение Валерия Брюсова «Буря с берега».
«Основная цель проекта — подготовить мобильную группу волонтёров для озвучивания книг тюменских авторов и создания коллекции художественных книг тюменских писателей и поэтов в формате „говорящей“ книги. Дикторы озвучат книги для незрячих и слабовидящих людей»,пояснили в тюменской библиотеке для слепых.
Выбранные волонтеры будут проходить обучение у педагогов-наставников с ноября по декабрь текущего года. А к записи произведений тюменских писателей приступят уже в январе 2023 года.
Одна из участниц кастинга рассказала, что обстановка на нем была строгая, но доброжелательная, похожая на экзамен. А в конце её выступления жюри аплодировали девушке.
Напомним, два года назад губернатор Тюменской области для поддержки жителей региона с инвалидностью и ОВЗ предложил организовать новый центр для общения, досуга, занятия спортом для инвалидов; ввести новую формулу расчета имущественного ценза и создать новый бренды «Сделано слепыми».