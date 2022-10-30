Десять тюменских волонтеров озвучат книги местных авторов для инвалидов по зрению

Кастинг дикторов, желающих записать «говорящую» книгу, проводила специальная библиотека для слепых в рамках проекта «Доступный формат». Поучаствовать хотели 39 человек — 18 из них участвовали заочно, среди них был и кандидат из Москвы. Еще 21 волонтер присутствовал на кастинге лично.