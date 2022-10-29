Здание тюменского правительства и департаментов застрахуют от падения самолетов

В документах, опубликованных на портале «Госзакупки», указано, что страховой случай наступает вследствие стихийных бедствий (вихря, урагана, смерча, землетрясения, оползня, паводка, ливня, при условии выпадения осадков в количестве более 50 мм за период не более 12 часов, града, просадки грунта), повреждений водой в результате аварии на водосетях, падения беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов (их частей или груза), теракта.
Не является страховым разрушения застрахованного недвижимого имущества вследствие ядерного взрыва или военных действий, отмечено в документе.
В случае наступления страхового случая, выплаты составят два миллиарда двадцать пять миллионов рублей. Сумма годового контракта аукциона — 1,3 миллиона рублей.
Заявки о участников закупки буду принимать до 11 ноября 2022 года. Подведение итогов запланировано на 16 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени потратит более миллиона бюджетных денег на финансирование работ по разработке проекта для проведения капитального ремонта крыльца здания администрации.