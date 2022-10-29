Здание тюменского правительства и департаментов застрахуют от падения самолетов

В документах, опубликованных на портале «Госзакупки», указано, что страховой случай наступает вследствие стихийных бедствий (вихря, урагана, смерча, землетрясения, оползня, паводка, ливня, при условии выпадения осадков в количестве более 50 мм за период не более 12 часов, града, просадки грунта), повреждений водой в результате аварии на водосетях, падения беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов (их частей или груза), теракта.