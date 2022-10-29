Вневедомственная охрана Росгвардии празднует сегодня 70-летие со дня основания службы

С праздником бойцов поздравили главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов, заместитель командующего Уральским округом Росгвардии полковник полиции Константин Зыков, командующий Уральским округом войск национальной гвардии генерал- лейтенант Сергей Бойко.
«За время работы вневедомственная охрана Росгвардии завоевала безупречный авторитет и высокий статус у жителей России и заняла лидирующую позицию в системе обеспечения национальной безопасности», отметил в своем поздравлении армии Виктор Золотов.
Сотрудникам, ветеранам и работникам подразделения вневедомственной охраны Росгвардии Тюменской области были вручены юбилейные медали и грамоты. Кроме того, участники торжественных мероприятия почтили минутой молчания память бойцов, погибших при исполнении служебного долга .