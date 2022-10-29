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В Тюменскую область идут 12-градусные морозы

29 октября 12:30
Фото: 1Mi
Похолодание до 12 градусов ниже нуля ожидаются сегодня ночью на территории Тюменской области. По данным Гидрометцентра, в течение суток в регионе сохранится переменная облачность. В ночные и утренние часы вероятны туманы и изморозь.

В темное время суток столбики термометров опустят до -7 — 12, днем не поднимутся выше — 1 + 4. Осадков с ближайшие сутки не ожидается.

В Тюмени в воскресенье день пройдет также при переменной облачности. Температура воздуха составит 0 — 6. В понедельник, 31 октября, потеплеет до + 1 и пойдет дождь со снегом.

Аналогичная погода сохранится и в Тобольске, где накануне выпал снег. Фотографиями заснеженных городских улиц и парков горожане сегодня активно делились в социальных сетях. Некоторые тоболяки умудрились даже слепить снеговиков.

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