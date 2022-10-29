nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области пенсионер избил до смерти свою жену

29 октября 10:32
Фото: 1Mi
В Тюменской области будут судить 60-летнего пенсионера из Заводоуковска за убийство своей супруги. Пожилому мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Ему грозит лишение свободы до 15 лет.
Сюжет
Суд

Трагедия произошла в августе этого года. Между супругами произошел конфликт, завершившийся избиением до смерти. Пенсионер, находившийся нетрезвом состоянии, в ходе ссоры нанес своей 61-летней жене порядка двенадцати ударов. Полученные травмы оказались для женщины смертельны. Она погибла до приезда медиков.

Пожилой мужчина на данный момент находится в СИЗО. В ближайшее время состоится заседание суда, на котором будет рассмотрено дело.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Винзили под стражу заключили местного жителя. 62-летнему пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве приятеля. Своего друга пожилой мужчина зарезал ножом.

#Новости#Уголовная ответственность#Убийство#Тюменская область#Следственный комитет#СИЗО#Суд#Смерть#Пенсионеры#2#Избиения#Заводоуковск#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25