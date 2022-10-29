В Тюменской области пенсионер избил до смерти свою жену

В Тюменской области будут судить 60-летнего пенсионера из Заводоуковска за убийство своей супруги. Пожилому мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

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