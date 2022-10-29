В Тюменской области пенсионер избил до смерти свою жену

Трагедия произошла в августе этого года. Между супругами произошел конфликт, завершившийся избиением до смерти. Пенсионер, находившийся нетрезвом состоянии, в ходе ссоры нанес своей 61-летней жене порядка двенадцати ударов. Полученные травмы оказались для женщины смертельны. Она погибла до приезда медиков.
Пожилой мужчина на данный момент находится в СИЗО. В ближайшее время состоится заседание суда, на котором будет рассмотрено дело.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Винзили под стражу заключили местного жителя. 62-летнему пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве приятеля. Своего друга пожилой мужчина зарезал ножом.