В Тюменской области нетрезвый водитель LADA устроил автопобоище на парковке

Как выяснилось, за рублем LADA находился 36-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение. В этот раз он успешно прошел освидетельствование на алкотестере - прибор ничего не показал. Однако тюменец отказался проходить тестирование на употребление наркотиков в лечебном учреждении. Теперь на него заведено уголовное дело.