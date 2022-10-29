В Тюменской области нетрезвый водитель LADA устроил автопобоище на парковке

Пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских, водитель, не справившись с управлением, въехал в три автомобиля на парковке в Нижней Тавде.
Как выяснилось, за рублем LADA находился 36-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение. В этот раз он успешно прошел освидетельствование на алкотестере - прибор ничего не показал. Однако тюменец отказался проходить тестирование на употребление наркотиков в лечебном учреждении. Теперь на него заведено уголовное дело.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме у одного из автовладельцев, задержанного за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, изъяли автомобиль и передали в собственность государства. Самого водителя лишили свободы на один год условно.