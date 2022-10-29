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В Тюменской области нетрезвый водитель LADA устроил автопобоище на парковке

29 октября 05:30
Фото: ГИБДД Тюменской области
Погоню за нетрезвым водителем ВАЗ2112 устроили накануне инспекторы ГИБДД на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. Автовладелец проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и устроил гонки на трассе.

Пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских, водитель, не справившись с управлением, въехал в три автомобиля на парковке в Нижней Тавде.

Как выяснилось, за рублем LADA находился 36-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение. В этот раз он успешно прошел освидетельствование на алкотестере - прибор ничего не показал. Однако тюменец отказался проходить тестирование на употребление наркотиков в лечебном учреждении. Теперь на него заведено уголовное дело.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме у одного из автовладельцев, задержанного за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, изъяли автомобиль и передали в собственность государства. Самого водителя лишили свободы на один год условно.

#Новости#2#Нарушения ПДД#Погоня#Тюменская область#Безопасность на дорогах#ГИБДД#ПДД#Нетрезвые водители#Нижняя Тавда#Валентина Бурнашева#Общество
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