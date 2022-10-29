В тюменском кафе произошла драка, пострадала девушка

Тюменка получила от приятеля ударом бокала по голове. Началась драка, сообщили работники заведения общепита. Для того, чтобы угомонить буйных гостей, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, охрану и скорую помощь. Прибывшие врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь.
«Наш Город» направил запрос в УМВД. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером во дворе одного из домов тюменского микрорайона Войновка неадекватная женщина оскорбляла школьников. В своих выражениях женщина использовала нецензурные слова. До рукоприкладства не дошло, но полиция в настоящее время занимается расследованием по данному факту.