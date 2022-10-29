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В тюменском кафе произошла драка, пострадала девушка

29 октября 08:21
Фото: «НашГород»
Застолье друзей в одном из кафе в центре Тюмени закончилось дракой, вызовом полиции, медиков и группы быстрого реагирования. Конфликт начался из-за того, что одна из девушек в компании грубо высказалась.

Тюменка получила от приятеля ударом бокала по голове. Началась драка, сообщили работники заведения общепита. Для того, чтобы угомонить буйных гостей, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, охрану и скорую помощь. Прибывшие врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

«Наш Город» направил запрос в УМВД. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером во дворе одного из домов тюменского микрорайона Войновка неадекватная женщина оскорбляла школьников. В своих выражениях женщина использовала нецензурные слова. До рукоприкладства не дошло, но полиция в настоящее время занимается расследованием по данному факту.

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