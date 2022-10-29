В тюменском кафе произошла драка, пострадала девушка

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером во дворе одного из домов тюменского микрорайона Войновка неадекватная женщина оскорбляла школьников. В своих выражениях женщина использовала нецензурные слова. До рукоприкладства не дошло, но полиция в настоящее время занимается расследованием по данному факту.