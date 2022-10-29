В Тюмени в 2023 году начнут сроить новый 30-километровый водопровод

К централизованной системе водоснабжения получат доступ поселки Новотарманский и Туринский, деревни Молчанова и Решетникова.
Технические условия для возведения нового водопровода уже подготовлены. На их основании будет разработан проект строительства, сообщили «Нашему Городу» в «Росводоканал Тюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются работы по ремонту канализационных коллекторов, расположенных на улице Вербной. Реконструкция началась в конце сентября и по планам ее завершат к 16 декабря.