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В Тюмени в 2023 году начнут сроить новый 30-километровый водопровод

29 октября 06:18
Фото: "Росводоканал Тюмень"
Новый водопровод протяженностью тридцать километров запустят в работу в населенных пунктах, расположенных на Салаирском тракте, через три года — в 2025 году. Работы по строительству водосети стартуют в следующем году.

К централизованной системе водоснабжения получат доступ поселки Новотарманский и Туринский, деревни Молчанова и Решетникова.

Технические условия для возведения нового водопровода уже подготовлены. На их основании будет разработан проект строительства, сообщили «Нашему Городу» в «Росводоканал Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются работы по ремонту канализационных коллекторов, расположенных на улице Вербной. Реконструкция началась в конце сентября и по планам ее завершат к 16 декабря.

#Новости#Строительство#2#Салаирский тракт#Тюмень#Водоснабжение#Росводоканал#Вода#Водопровод#Валентина Бурнашева#Экономика
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