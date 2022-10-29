nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ишиме полицейские задержали мужчину с наркотиками

29 октября 16:17
Фото: 1Mi
В Ишиме при патрулировании сотрудники полиции задержали мужчину, который стал нервничать при виде правоохранительных органов. У него нашли сверток со светлым порошкообразным веществом. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Полиция

Ишимца привезли в отдел полиции, чтобы разобраться в произошедшем.

«Изъятое передано для исследования экспертам-криминалистам. Специалисты установили, что данное вещество является синтетическим наркотиком — мефедрон, весом 1 грамм», сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По словам задержанного, он приобрел наркотическое вещество в Интернете для личного употребления.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подсудимому грозит лишение свободы сроком вплоть до 3 лет. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области у 62-летнего мужчины изъяли 1,5 кг высушенной конопли. Житель села Антипино хранил наркотические вещества в чердачных помещениях хозяйственных построек на своем участке.

Материалы по теме
15 килограммов наркотиков: тюменскому дилеру огласили обвинительное заключениеВ Тюмени осудили банду закладчиков наркотиковВ тюменскую колонию пытались передать конфеты с начинкой из наркотиков
#Новости#Ишимский район#Полиция#Тюменская область#Тюмень#Наркотики#Умвд по тюменской области#УМВД России по г. Тюмени#Умвд по тюмени#УМВД#Ишим#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25