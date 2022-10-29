В Ишиме полицейские задержали мужчину с наркотиками

Ишимца привезли в отдел полиции, чтобы разобраться в произошедшем.
«Изъятое передано для исследования экспертам-криминалистам. Специалисты установили, что данное вещество является синтетическим наркотиком — мефедрон, весом 1 грамм», сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
По словам задержанного, он приобрел наркотическое вещество в Интернете для личного употребления.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подсудимому грозит лишение свободы сроком вплоть до 3 лет. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области у 62-летнего мужчины изъяли 1,5 кг высушенной конопли. Житель села Антипино хранил наркотические вещества в чердачных помещениях хозяйственных построек на своем участке.