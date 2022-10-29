В Ишиме полицейские задержали мужчину с наркотиками

В Ишиме при патрулировании сотрудники полиции задержали мужчину, который стал нервничать при виде правоохранительных органов. У него нашли сверток со светлым порошкообразным веществом. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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