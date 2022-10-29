Тюменские автоинспекторы остановили водителя «Ауди»

Инцидент случился в поселке Боровском. 36-летний мужчина уезжал от сотрудников ГИБДД, при этом создавая угрозу для жителей поселка.
«Автомобилист был задержан. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Кроме того, в самой машине обнаружили алкоголь», прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
На нерадивого автомобилиста составили административные материалы из-за невыполнение законного требования сотрудников полиции и отказа от прохождения медицинского освидетельствования.
Ранее «Наш город» писал о том, что на объездной дороге, в районе села Яр Тюменского района произошло ДТП. Об инциденте сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «АВТО. Тюмень. ДТП».