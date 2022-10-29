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Тюменские автоинспекторы остановили водителя «Ауди»

29 октября 15:37
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Сегодня, 29 октября, автоинспекторы остановили автомобиль «Ауди». Однако, водитель решил не останавливаться. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

Инцидент случился в поселке Боровском. 36-летний мужчина уезжал от сотрудников ГИБДД, при этом создавая угрозу для жителей поселка.

«Автомобилист был задержан. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Кроме того, в самой машине обнаружили алкоголь», прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

На нерадивого автомобилиста составили административные материалы из-за невыполнение законного требования сотрудников полиции и отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее «Наш город» писал о том, что на объездной дороге, в районе села Яр Тюменского района произошло ДТП. Об инциденте сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «АВТО. Тюмень. ДТП».

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