Тюменец справил нужду в подъезде на Олимпийской

«Срамота! Мужчина справил нужду прямо в подъезде дома на Олимпийской. Пусть ему будет стыдно», написал анонимный пользователь сети.
«Таким точно не стыдно»,считает Юлия Задворнова.
«Таких надо вылавливать, заставлять убирать всн, что навалил, голыми руками», высказался Андрей Рянин.
«На Олимпийской это нормально», заметил другой комментатор.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мужчина напал на собаку с пневматической винтовкой. Инцидент произошел в гаражном кооперативе в микрорайоне Плеханово. По словам очевидцев, собака по кличке Белка лежала возле сторожки в тот момент, когда на нее напал мужчина.