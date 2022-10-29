Тоболяк украл болгарку, чтобы продать ее за 1500 рублей

Сотрудник одного из магазинов по продаже цифровой и бытовой техники в Тобольске обратился в полицию. Он рассказал о том, что из магазина украли болгарку. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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