Тоболяк украл болгарку, чтобы продать ее за 1500 рублей

В ведомстве также сообщили, что ущерб магазину составил почти 5 тысяч рублей. Личность вора была установлена. Им оказался 40-летний тоболяк. Мужчина был ранее судим.
Подсудимый признал вину и сообщил, что специально выкрал болгарку из магазина. По его словам, он сумел воспользоваться невнимательностью работников. Болгарку мужчина продал незнакомцу за полторы тысячи рублей.
«Было возбуждено уголовное дело по статье „Кража“. Злоумышленнику может грозить вплоть до 2 лет лишения свободы», сообщается в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменской деревне Балахлей неизвестные украли с местного кладбища часть забора. По словам местных жителей, вандалы похитили порядка ста двадцати металлических штакетников.