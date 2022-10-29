Крупным компаниям Тюменской области дадут налоговые льготы

В опубликованном проекте документа обозначено, что льготы получат организации по переработке углеводородного сырья, резиденты зон экономического развития, организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами, организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию оздоровительных комплексов. Также в списке льготников — компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологи, предприятия по производству водки и пива и т. д.