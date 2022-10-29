Крупным компаниям Тюменской области дадут налоговые льготы

В опубликованном проекте документа обозначено, что льготы получат организации по переработке углеводородного сырья, резиденты зон экономического развития, организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами, организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию оздоровительных комплексов. Также в списке льготников — компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологи, предприятия по производству водки и пива и т. д.
Предоставление налоговых льгот направлено на стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, решение вопросов социально-экономического развития региона.
«Законопроект предусматривает продолжение государственной поддержки отдельных отраслей экономики региона и, соответственно, пролонгацию (сохранение) действующих льгот. При этом основной упор традиционно сделан на поддержку предприятий в обрабатывающих отраслях, прежде всего осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся производственных активов», указано в пояснительной записке к законопроекту.
В рамках закона предлагается предоставить налоговую льготу по имущественному налогу в размере 50% для IT-предприятий и телекоммуникационных компаний. Правда, только в отношении объектов связи, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2022 года.
В целом размер господдержки в 2023 году по налоговым льготам составит около шести миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области освободили от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны. Закон вступил в силу в октябре этого года.