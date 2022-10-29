Из-за пожаров в Свердловской области тюменцы ощущают запах гари

Согласно данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области сегодня нет действующих лесных пожаров нет. За минувшие сутки был выявлен 1 лесной пожар.
Кроме того, один из пожаров был ликвидирован. Его площадь составляла 0,02 га.
Что касается погодных условий на следующие два дня, то на территории Тобольской и Тюменской авиазон ожидается III класс пожарной опасности, то есть средняя пожарная опасность. А на на территории Ишимской и Уватской авиазон — пожарная опасность ожидается.
Ранее «наш город» писал о том, что 38-летний мужчина погиб во время пожара в селе Пахомова Ишимского района. Трагедия произошла в четверг в 2:05 ночи. Тело погибшего спасатели обнаружили в гараже. По предварительным данным, причиной пожара стало неисправное электрооборудование.