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Из-за пожаров в Свердловской области тюменцы ощущают запах гари

29 октября 15:12
Фото: Scanex
Тюменцы ощущают запах гари из-за пожаров в поселке Заводоуспенское в Тугулымском городском округе Свердловской области. Юго-западный ветер приносит дым в областную столицу.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области сегодня нет действующих лесных пожаров нет. За минувшие сутки был выявлен 1 лесной пожар.

Кроме того, один из пожаров был ликвидирован. Его площадь составляла 0,02 га.

Что касается погодных условий на следующие два дня, то на территории Тобольской и Тюменской авиазон ожидается III класс пожарной опасности, то есть средняя пожарная опасность. А на на территории Ишимской и Уватской авиазон — пожарная опасность ожидается.

Ранее «наш город» писал о том, что 38-летний мужчина погиб во время пожара в селе Пахомова Ишимского района. Трагедия произошла в четверг в 2:05 ночи. Тело погибшего спасатели обнаружили в гараже. По предварительным данным, причиной пожара стало неисправное электрооборудование.

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