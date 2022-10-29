Глэмпинг: Упоровская мебельная фабрика развивает новое направление

Напомним, правительство Тюменской области сформировало сводный реестр форм финансовой поддержки субъектов предпринимательства. Различные варианты госсубсидий и другой финансовой помощи есть у департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, а также у департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. Ознакомиться с ним можно по ссылке.