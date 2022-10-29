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Глэмпинг: Упоровская мебельная фабрика развивает новое направление

29 октября 12:48
Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области
Новое направление по оснащению мебелью глэмпингов развивает Упоровская мебельная фабрика. Предлагаемая предприятием мебель из массива сосны гармонично вписывается в интерьер, создает уют и комфорт отдыхающим. О новинке от тюменских производственников рассказали в департаменте лесного хозяйства.

Глэмпинги приобретают всё большую популярность. В первую очередь за сочетание экотуризма и отдыха на природе с городским комфортом.

Первый заказ такой мебели фабрикой уже выполнен. Учитывая современные тренды и интерес жителей Тюменской области к организованному удобному отдыху даже вдали от города, ожидается развитие нового направления Упоровской мебельной фабрики.

Напомним, мебель из Упорово в числе ста лучших товаров Тюменской области. На фабрике успешно освоили натуральный, экологически чистый материал — массив сосны. Это делает продукцию долговечной и практичной. Кроме того, в цеха фабрики пришло новое импортное оборудование, для изготовления мебели применяются высококачественные мебельные лаки и краски.

К слову, Упоровская мебель востребована не только на рынке Тюменского региона. Границы поставок расширяются, захватывая Курганскую, Свердловскую области ХМАО и ЯНАО.

Напомним, правительство Тюменской области сформировало сводный реестр форм финансовой поддержки субъектов предпринимательства. Различные варианты госсубсидий и другой финансовой помощи есть у департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, а также у департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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