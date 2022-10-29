Глэмпинг: Упоровская мебельная фабрика развивает новое направление

Глэмпинги приобретают всё большую популярность. В первую очередь за сочетание экотуризма и отдыха на природе с городским комфортом.
Первый заказ такой мебели фабрикой уже выполнен. Учитывая современные тренды и интерес жителей Тюменской области к организованному удобному отдыху даже вдали от города, ожидается развитие нового направления Упоровской мебельной фабрики.
Напомним, мебель из Упорово в числе ста лучших товаров Тюменской области. На фабрике успешно освоили натуральный, экологически чистый материал — массив сосны. Это делает продукцию долговечной и практичной. Кроме того, в цеха фабрики пришло новое импортное оборудование, для изготовления мебели применяются высококачественные мебельные лаки и краски.
К слову, Упоровская мебель востребована не только на рынке Тюменского региона. Границы поставок расширяются, захватывая Курганскую, Свердловскую области ХМАО и ЯНАО.
Напомним, правительство Тюменской области сформировало сводный реестр форм финансовой поддержки субъектов предпринимательства. Различные варианты госсубсидий и другой финансовой помощи есть у департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, а также у департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. Ознакомиться с ним можно по ссылке.