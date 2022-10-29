Федеральные трассы готовы к снегопадам

На всех автомобиля установлены система ГЛОНАСС/GPS и необходимое сигнальное оборудование для безопасности при проведении работ. Подрядные организации ведут круглосуточное патрулирование на автомобилях, оснащенных видеорегистраторами, запись с которых в онлайн-режиме круглосуточно поступает диспетчеру «Уралуправтодора».