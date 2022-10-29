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Федеральные трассы готовы к снегопадам

29 октября 03:34
Фото: ФКУ «Уралуправтодор»
Федеральные трассы подготовили к зимнему сезону. Для 2 тысяч 297 километров автодорог, 214 мостовых сооружений заготовлено порядка 2,6 тысяч кубометров песка, более 210 тысяч тонн песко-соляной смеси. Подготовлены более 90 площадок для временной стоянки автомобилей.

В любой момент на трассы готовы выйти порядка 440 единиц специальной техники. Для уборочных автомобилей оборудованы 46 теплых стоянок, для отдыха и обогрева дорожных рабочих и водителей — 39 помещений, сообщили «Нашему Городу» в ФКУ «Уралуправтодор».

На всех автомобиля установлены система ГЛОНАСС/GPS и необходимое сигнальное оборудование для безопасности при проведении работ. Подрядные организации ведут круглосуточное патрулирование на автомобилях, оснащенных видеорегистраторами, запись с которых в онлайн-режиме круглосуточно поступает диспетчеру «Уралуправтодора».

В ФКУ «Уралуправтодор» работают 209 видеокамер, 59 метеостанции, 24 табло переменной информации для информирования пользователей дорог. С помощью метеостанций и видеокамер диспетчеры передают подрядным организациям в режиме реального времени информацию, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на 57-м километре дороги Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Травмы получили четыре человека, в том числе 12-летний ребенок.

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