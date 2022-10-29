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Автодвижение на дорогах Уватского района из-за гололеда контролируют сотрудники ГИБДД

29 октября 03:52
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Уватском районе наступила зима. Сегодня ночью в муниципалитете выпал снег, а столбики термометров опустились ниже нуля. В связи с риском возникновения аварийных ситуация на трассах, движение на дорогах в районе регулируются сотрудники дорожно-постовой службы. Работает снегоуборочная техника.

В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, на юге региона сохранится пасмурная погода. В ночные часы вероятны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит в темное время суток — 1, — 6, в дневные часы — 1,+ 4. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 6-11 метров в секунду, с порывами до 14 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что дорожные службы, обслуживающие автодороги федерального значения, готовы к зиме на 100%. Во всеоружии находятся более четырех сотен единиц техники, подготовлены в полном объеме противогололедные материалы.

#Новости#2#Уборка снега#Техника#Уватский район#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Гололед#ГИБДД#Валентина Бурнашева#Общество
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