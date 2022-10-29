Автодвижение на дорогах Уватского района из-за гололеда контролируют сотрудники ГИБДД

В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, на юге региона сохранится пасмурная погода. В ночные часы вероятны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит в темное время суток — 1, — 6, в дневные часы — 1,+ 4. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 6-11 метров в секунду, с порывами до 14 м/с.