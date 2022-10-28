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Закончилась ли частичная мобилизация в Тюменской области

28 октября 09:32
Фото: «НашГород»
14 октября Владимир Путин сообщал, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Срок истек, губернатор Тюменской области до сих пор не объявил об окончании мобилизационных мероприятий. К тому же, мужчины до сих пор продолжают получать повестки.

Где закончилась частичная мобилизация в России

25 сентября, спустя 4 дня после объявления частичной мобилизации, власти Крыма заявили о завершении мобилизационных мероприятий. Причем Роман Чуйко, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области отмечал, что в этом субъекте удалось выполнить поручение президента, призвав только мужчин до 35 лет.

Также мобилизационные мероприятия завершены в:

  • Еврейской автономной области
  • Брянской области
  • Забайкальском крае
  • Республике Адыгея
  • Ивановской области
  • Архангельской области
  • Республике Тыва
  • Якутии
  • Пермском крае
  • Хакассии
  • Бурятии
  • ХМАО
  • Тамбовской области
  • Краснодарском крае
  • Ставропольском крае
  • Новосибирской области
  • Ростовской области
  • Курганской области
  • Вологодской области
  • Пензенской области
  • Карелии
  • Удмуртии
  • Марий Эл
  • Кабардино-Балкарии
  • Курской области
  • Омской области
  • Ульяновской области
  • Калининской области
  • ЯНАО
  • Алтайском крае
  • Красноярском крае
  • Иркутской области
  • Татарстане
  • Московской области
  • Магаданской области
  • Чукотском автономной округе.
Мобилизованные на занятиях по военной подготовке.
Фото: «НашГород»

В других субъектах пока не прозвучали официальные заявления властей о том, что необходимое количество бойцов уже набрано.

Сколько человек уже призвали в рамках частичной мобилизации

По сообщению президента, на 14 октября было зарегистрировано 222 тысячи мобилизованных.

«33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи»гогворил 14 октября Владимир Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также сообщал, что в России в рамках частичной мобилизации было призвано более 200 тысяч человек, что означает, что план по стране уже выполнен примерно на 67%.

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Владимир Путин 14 октября также сообщал, что через две недели мобилизационные мероприятия должны завершиться.

Сегодня — 28 октября. Две недели пролетели, но на данный момент план по частичной мобилизации в стране еще не выполнен.

Стоит отметить, что по заявлению Шойгу, все мобилизованные будут направлены в «зону боевых действий».

Когда закончится мобилизация в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор до сих пор не сообщал, как о дате завершения частичной мобилизации, так и о количестве мобилизованных.

Известно, что на полигоне Тюменской области мобилизованные продолжают проходить обучение в соответствии со своими ВУСами.
Фото: «НашГород»

«Есть указ от президента Российской Федерации. Как выйдет указ о завершении мероприятий по частичной мобилизации — задания будут выполнены», объяснял «Нашему городу» военный комиссар Тюменской области.

По данным «Нашего города», жители области до сих пор получает повестки о призыве на службу, в рамках частичной мобилизации. Причем бумаги вручают не только в городах, но и в деревнях. Также добирать мужчин продолжают и из крупных компаний, функционирующих на территории области.

Но пока одни только призываются, другие уже возвращаются домой, так как не подходят для несения службы.

Многих мужчин в Тюменской области отправили домой прямо с полигона.
Фото: «НашГород»

Так, с начала мобилизации, с полигонов к своим семьям вернулись более 200 мужчин. За возвращения некоторых их них бились жены и коллеги. Среди тех, кто по решению мобилизационной комиссии, был призван ошибочно, были учителя, многодетные отцы и мужчины, имеющие кого-то на иждивении.

В ОНФ по Тюменской области до сих пор действует центр правовой помощи ошибочно мобилизованным, туда обратились уже более полутора тысяч граждан. Но вернуть члена семьи, который отправится в зону боевых действий, удается не всем.

В судах Тюменской области уже рассматриваются дела мобилизованных, которые хотят оспорить решение военной комиссии. Но в исках им отказывают.

А Иван Самарин, руководитель Центра юридической и медицинской поддержки призывников «Отсрочки.ру» рассказал «Нашему городу», что из 11 исков, которые были рассмотрены в Ноябрьске, также ни один не был удовлетворен.

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К тому же на данный момент уже зарегистрированы случаи смерти мобилизованных.

Сейчас военные следователи расследуют смерть другого мобилизованного, по данным «Нашего города» на военном полигоне его нашли повешенным. Дело по данному факту было возбуждено 5 октября.

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