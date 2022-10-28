Закончилась ли частичная мобилизация в Тюменской области

По данным «Нашего города», жители области до сих пор получает повестки о призыве на службу, в рамках частичной мобилизации. Причем бумаги вручают не только в городах, но и в деревнях. Также добирать мужчин продолжают и из крупных компаний, функционирующих на территории области.