Закончилась ли частичная мобилизация в Тюменской области

25 сентября, спустя 4 дня после объявления частичной мобилизации, власти Крыма заявили о завершении мобилизационных мероприятий. Причем Роман Чуйко, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области отмечал, что в этом субъекте удалось выполнить поручение президента, призвав только мужчин до 35 лет.
Также мобилизационные мероприятия завершены в:
В других субъектах пока не прозвучали официальные заявления властей о том, что необходимое количество бойцов уже набрано.
По сообщению президента, на 14 октября было зарегистрировано 222 тысячи мобилизованных.
«33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи»гогворил 14 октября Владимир Путин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу также сообщал, что в России в рамках частичной мобилизации было призвано более 200 тысяч человек, что означает, что план по стране уже выполнен примерно на 67%.
Владимир Путин 14 октября также сообщал, что через две недели мобилизационные мероприятия должны завершиться.
Сегодня — 28 октября. Две недели пролетели, но на данный момент план по частичной мобилизации в стране еще не выполнен.
Стоит отметить, что по заявлению Шойгу, все мобилизованные будут направлены в «зону боевых действий».
Губернатор Тюменской области Александр Моор до сих пор не сообщал, как о дате завершения частичной мобилизации, так и о количестве мобилизованных.
«Есть указ от президента Российской Федерации. Как выйдет указ о завершении мероприятий по частичной мобилизации — задания будут выполнены», объяснял «Нашему городу» военный комиссар Тюменской области.
По данным «Нашего города», жители области до сих пор получает повестки о призыве на службу, в рамках частичной мобилизации. Причем бумаги вручают не только в городах, но и в деревнях. Также добирать мужчин продолжают и из крупных компаний, функционирующих на территории области.
Но пока одни только призываются, другие уже возвращаются домой, так как не подходят для несения службы.
Так, с начала мобилизации, с полигонов к своим семьям вернулись более 200 мужчин. За возвращения некоторых их них бились жены и коллеги. Среди тех, кто по решению мобилизационной комиссии, был призван ошибочно, были учителя, многодетные отцы и мужчины, имеющие кого-то на иждивении.
В ОНФ по Тюменской области до сих пор действует центр правовой помощи ошибочно мобилизованным, туда обратились уже более полутора тысяч граждан. Но вернуть члена семьи, который отправится в зону боевых действий, удается не всем.
В судах Тюменской области уже рассматриваются дела мобилизованных, которые хотят оспорить решение военной комиссии. Но в исках им отказывают.
А Иван Самарин, руководитель Центра юридической и медицинской поддержки призывников «Отсрочки.ру» рассказал «Нашему городу», что из 11 исков, которые были рассмотрены в Ноябрьске, также ни один не был удовлетворен.
К тому же на данный момент уже зарегистрированы случаи смерти мобилизованных.
Сейчас военные следователи расследуют смерть другого мобилизованного, по данным «Нашего города» на военном полигоне его нашли повешенным. Дело по данному факту было возбуждено 5 октября.