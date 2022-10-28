В Тюменской области завершилась уборка урожая зерновых

При этом в нескольких сельских районах рекорды предыдущих лет были побиты. В Исетском районе впервые в его истории собрано более 200 тысяч тонн зерна. Почти 290 тысяч тонн получили аграрии Ишимского района. Также собственные рекорды поставили Нижнетавдинский район – чуть более 88 тысяч тонн зерна и Юргинский район – почти 84 тысячи тонн.