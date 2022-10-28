В Тюменской области завершилась уборка урожая зерновых

В целом сбор зерновых в первоначально оприходованном весе превысил 2 миллиона тонн при урожайности 29 центнеров с гектара.
Александр Моор поздравил всех тюменских аграриев с отличным результатом. Окончательный вес тюменского «каравая» станет известен после того, как зерно обработают и просушат, но достигнутые показатели близки к рекордным, подчеркнул губернатор.
При этом в нескольких сельских районах рекорды предыдущих лет были побиты. В Исетском районе впервые в его истории собрано более 200 тысяч тонн зерна. Почти 290 тысяч тонн получили аграрии Ишимского района. Также собственные рекорды поставили Нижнетавдинский район – чуть более 88 тысяч тонн зерна и Юргинский район – почти 84 тысячи тонн.
Рекордную урожайность показывают овощные культуры открытого грунта – с одного гектара выходит в среднем свыше 500 центнеров. Такого показателя в истории нашей области еще не было. На сегодня аграрии собрали более 53 тысяч тонн овощей.
Активно идет заготовка картофеля – убрано почти 234 тысячи тонн «второго хлеба». Урожайность – 291 центнер с гектара.
Завершается на тюменских полях и основная осенняя обработка почвы под урожай уже 2023 года. Обработано 95% от потребности в 789,5 тысячи гектаров.
Ранее, глава Тюменской области заявил, что продовольственная безопасность Тюменской области обеспечена. Главное — наращивать темпы развития. Он также считает, что сельское хозяйство региона будет на подъеме еще много лет. Сейчас власти Тюменской области помогают аграриям наладить экспорт на запад и на восток, что поможет увеличить объемы производства зерновых, расширить посевные площади и подарит новые рынки сбыта продукции.